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عاجل- تسجيل عدد من الوفيّات وأعراض جانبيّة أخرى جرّاء تلقيح كورونا: أحلام قزارة توضّح

2021/08/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

علقت مديرة رعاية الصحة الأساسية والعضو بلجنة التلاقيح أحلام قزارة اليوم الأربعاء 18 أوت 2021، على ما راج من أخبار حول تسجيل عدد من الوفيات في تونس بعد تلقي تلقيح موديرنا بأيام معدودة.

وأفادت قزارة في تصريح لشمس اف ام، بأن تلاقيح كورونا كغيرها من التلاقيح يُمكن أن يكون لها أعراضا جانبية، وأقرت بأنه تم يوم الأحد الماضي وخلال اليوم الوطني للتلقيح المكثف للفئة العمرية 18-39 سنة والذي استُعمل خلاله لقاح موديرنا، تسجيل بعض الأعراض الخفيفة.

وقالت قزارة إنه وإن حصلت أعراضا جانبية فإنه يجب التعمق في الأسباب قبل الجزم بأن التلقيح هو سبب الوفاة.

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