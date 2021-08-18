زغوان: الاحتفاظ بحارسي غابات يشتبه في تورّطهم في اندلاع حريق جبل أم الأبواب بالفحص

أفاد مصدر أمني بإقليم الحرس الوطني بزغوان اليوم الأربعاء، بأنه تم الاحتفاظ بحارسي غابات من جملة 9 أشخاص يشتبه في تورطّهم في الحريق الذي اندلع بغابات جبل أم الأبواب بالفحص خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ”وات”، أنه على إثر التحريات الدقيقة التي قامت بها مصالح الحرس الوطني لتحديد أسباب الحريق وبعد استشارة النيابة العمومية بزغوان، تم إخلاء سبيل 7 من المشتبه فيهم والاحتفاظ بحارسي غابات في انتظار إحالتهما على القضاء في حالة تقديم من أجل التقصير في أداء الواجب، وإمكانية تورطهم مع أطراف أخرى في حرق مساحات كبيرة من الملك الغابي للاستحواذ عليها واستغلالها للزراعات الكبرى.