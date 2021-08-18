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القصرين : القبض على شخص أصيل فوسانة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي

2021/08/18 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

ألقت ، اليوم الإربعاء ، الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بالقصرين بالشراكة مع أعوان مركز أمن مدينة القصرين ، القبض على شخص أصيل معتمدية فوسانة صادر في حقه حكم بالسجن لمدة 14 سنة مع النفاذ و ومفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية تونس 1 من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وفق مصدر أمني بالجهة.

وذكر ذات المصدر في تصريح لــ( وات) أنه تم الاحتفاظ بالشخص المذكور و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه، مضيفا أن الوحدات الأمنية ألقت القبض على شخصين آخرين أحدهما مفتش عنه في قضية سرقة لفائدة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والثاني تعلّقت به 3 قضايا ومفتش عنه لفائدة الشرطة العدلية من أجل السرقة واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهما.

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