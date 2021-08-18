المهدية: وفاة 5 مصابين وتسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الاربعاء، 5 وفيات إضافية لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الجملي لضحايا هذه الجائحة بالجهة، إلى 645 حالة وفاة.

كما أحصت الإدارة الجهوية 148 إصابة جديدة بالفيروس، مع تعافي 172 مصابا، وفق نتائج التحاليل المخبرية لـ355 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 84 بالمهدية و20 بأولاد الشامخ و13 بقصور الساف و12 بالسواسي و6 بملولش و4 بكل من الجم والشابة وإصابتين (02) بسيدي علوان وبومرداس وإصابة واحدة بشربان.

وبلغ العدد الجملي للإصابات، منذ ظهور الوباء، 22099 من بينها 19951 حالة شفاء و645 حالة وفاة و1503 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1310 مواطنا، اليوم الاربعاء، تلقيحا ضد الفيروس التاجي، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 146527، من بينهم 43778 تلقوا الجرعة الثانية.