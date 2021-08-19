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نحو تطعيم المتعافين من كورونا بجرعة ثانية: عضو باللجنة العلميّة يوضح

2021/08/19 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال الأستاذ في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا محجوب العوني، اليوم الخميس 19 أوت 2021، أن اللجنة لم تطرح فرضية الإجراءات الممكنة في حال اتضح ضعف نسبة المناعة المكتسبة لدى الملقح بعد مرور 6 أشهر.

وأوضح عضو اللجنة العلمية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن ذلك ليس من الأولويات المطروحة حاليا.

وأشار إلى أنه يمكن للملقح أن يقوم بعد مدة تتراوح بين 3 الى 6 أشهر بتحليل مناعة للكشف عن مناعته المكتسبة بعد التطعيم.

وشدد على أنه من غير المطروح في الوقت الحالي إمكانية التسجيل مرة ثانية على منظومة ايفاكس والحصول على جرعة إضافية بعد التطعيم خاصة بالنسبة للمتعافين من كورونا والذين تلقوا جرعة واحدة، مؤكدا أن الهدف اليوم هو تطعيم أكبر عدد من المواطنين.

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