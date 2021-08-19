عاجل- تسجيل عدد من الوفيّات وأعراض جانبيّة أخرى جرّاء تلقيح كورونا: أحلام قزارة توضّح

وزارة الصحة: استكمال 1.872.221 شخصا تلقيحهم ضد كورونا إلى غاية 17 أوت الجاري

زكرياء بوقرة

زكريّاء بوقرّة يحذّر من موجة سادسة لكورونا أخطر من سابقتها

اقرار تخفيضات في أسعار الأدوات المدرسيّة خلال هذه الفترة

الكاف-كوفيد19: تسجيل 3 وفيات و127 إصابة مؤكدة

2021/08/19 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، في تحيين جديد لتطوّر الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” عن تسجيل 3 حالات وفاة و127 إصابة جديدة بعدوى الفيروس وذلك بعد صدور نتائج 266 تحليلا لعينات رفعت بتاريخ 17 اوت الجاري.

ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة، إلى 613 وفاة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 17 ألفا و401 منها 16 ألفا و508 حالات تعاف

كما أوردت الاحصائية الجديدة استقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 84 شخصا منهم 14 شخصا في اقسام الانعاش والعلاج المكثّف، فيما بلغ عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي بسبب الإصابة بالفيروس 893 شخصا يمثّلون حصيلة الاصابات المسجلة بالجهة خلال الأيام العشرة الاخيرة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn