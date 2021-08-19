الكاف-كوفيد19: تسجيل 3 وفيات و127 إصابة مؤكدة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، في تحيين جديد لتطوّر الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” عن تسجيل 3 حالات وفاة و127 إصابة جديدة بعدوى الفيروس وذلك بعد صدور نتائج 266 تحليلا لعينات رفعت بتاريخ 17 اوت الجاري.

ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة، إلى 613 وفاة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 17 ألفا و401 منها 16 ألفا و508 حالات تعاف

كما أوردت الاحصائية الجديدة استقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 84 شخصا منهم 14 شخصا في اقسام الانعاش والعلاج المكثّف، فيما بلغ عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي بسبب الإصابة بالفيروس 893 شخصا يمثّلون حصيلة الاصابات المسجلة بالجهة خلال الأيام العشرة الاخيرة.