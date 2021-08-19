سيدي بوزيد: 86641 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم امس الاربعاء، 86641 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي (وات).

وأشار نصيبي الى أن عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد الفيروس بالجهة بلغ 29174 شخصا، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح، 156 حالة، وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 160423 شخصا، حسب آخر تحيين.