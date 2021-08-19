قابس: تسجيل حالتي وفاة و188 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس “كورونا” وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بلغ 590 حالة.

وبين انه تم اجراء 461 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” وأن 188 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها، واشار الى ان الاصابات تتوزع الى 68 اصابة بقابس الجنوبية و65 اصابة بقابس المدينة و37 اصابة بدخيلة توجان و16 اصابة بقابس الغربية و13 اصابة بوذرف و09 اصابات بالمطوية و08 اصابات بمارث و04 اصابات بالحامة و03 اصابات بكل من مطماطة الجديدة وغنوش واصابتين (02) بمنزل الحبيب.

واوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” قد بلغ 19623 اصابة وأن 18662 من بين المصابين بالفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية وانه توجد 959 حالة نشطة لفيروس “كورونا” وناقلة للعدوى تتوزع الى 328 حالة بقابس الجنوبية و116 حالة بمطماطة الجديدة و102 حالات بدخيلة توجان و98 حالة بوذرف و78 حالة بقابس المدينة و56 حالة بقابس الغربية و52 حالة بمارث و47 حالة بالحامة و42 حالة بالمطوية و21 حالة بغنوش و11 حالة بمنزل الحبيب و08 حالات بمطماطة.

وبين ان عدد المصابين بفيروس “كورونا” الذين يتم ايواؤهم باقسام “كوفيد 19” بالجهة يبلغ 86 مصابا من بينهم 10 مصابا يقيمون بوحدة الانعاش بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجامعي بقابس، واضاف ان نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس تبلغ 239 اصابة لكل 100 الف ساكن.