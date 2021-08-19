عاجل: تسميّات هامّة صلب وزارة الدّاخلية

قرر الوزير المُكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي إجراء تحوير صلب المديرين العامين بوزارة الداخلية عين بمقتضاه:

– العميد جوهر بودريقة: مديرا عاما للعمليات.

– العميد زهير تقية: متفقدا عاما للأمن الوطني.

– العميد مراد حسين: مديرا عاما للأمن العمومي

– العميد خالد المرزوقي: مديرا عاما لوحدات التدخل.

– محافظ شرطة عام من الصنف الأول سامي اليحياوي: مديرا عاما للمصالح المختصة.

– العميد عادل الخياري: مديرا عاما للمصالح الفنية.

– محافظ شرطة عام من الصنف الأول نجاة الجوادي: مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

– العميد مكرم عقيد: مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

– محافظ شرطة عام من الصنف الأول فوزي مبارك: مديرا عاما لتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح.