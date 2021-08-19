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تنظيم اليوم الوطني المفتوح الاول للتلقيح الخاص بالرياضيين غدا الجمعة بقصر الرياضة بالمنزه

2021/08/19 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

ينتظم، غدا الجمعة (من الساعة 8 و30 الى الساعة 18 و30)، بقصر الرياضة بالمنزه، اليوم الوطني المفتوح الاول للتلقيح ضد كوفيد 19 الخاص بالرياضيين استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي 2021-2022 حسب ما اعلنته وزارة الصحة.

وتشمل الايام الوطنية المفتوحة للتلقيح التي تعتزم وزارة الصحة تنظمها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني الرياضيين والإطارين الفني والإداري والحكّام في كل الإختصاصات الفردية والجماعية والصحافيين الرياضيين بمختلف ولايات الجمهورية.

واوضحت الوزارة ان الفئة العمرية المعنية بالتلقيح هي من 18 سنة فما فوق ومن المسجلين على منظومة “ايفاكس”.

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