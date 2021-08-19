الاعلان عن جملة من التعيينات في مناصب مديرين عامين صلب وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس عن جملة من التعيينات في مناصب مديرين عامين صلب الوزارة.

وتأتي هذه التغيبرات بعد أيام من تعيين رئيس الجمهورية قيس سعيّد لرضا غرسلاوي مكلفا بتسيير الداخلية ،وذلك بعد أن قرر سعيد يوم 25 جويلية الماضى تطبيق الفصل 80 من الدستور بتجميد نشاط البرلمان واقالة رئيس الحكومة و توليه الاشراف على السلطة التنفيذية..

يشار الي ان رئيس الجمهورية كان قد اكد في عدة مناسبات ان الذستور يخول له الإشراف على القوات المسلحة العسكرية والمدنية، وهو ما رفضه رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي والذي تولي ايضا حقيبة الداخلية لاشهر باعتبار ان تسيير الداخلية يكون تحت إشراف الحكومة.

، وأثار توزيع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية خاصة في ما يتعلق بالإشراف علي المؤسستين الأمنية والعسكرية جدلا في تأويل الدستور بين المختصين في القانون الدستوري، وأيضا بين السياسيين.

وجاء في بلاغ الوزارة ان الوزير المُكلف بتسيير وزارة الداخلية،رضا غرسلاوي، اجرى تحويرا صلب المديرين العامين بالوزارة عين بمقتضاه:

– العميد جوهر بودريقة: مديرا عاما للعمليات.

– العميد زهير تقية: متفقدا عاما للأمن الوطني.

– العميد مراد حسين: مديرا عاما للأمن العمومي

– العميد خالد المرزوقي: مديرا عاما لوحدات التدخل.

– محافظ شرطة عام من الصنف الأول سامي اليحياوي: مديرا عاما للمصالح المختصة.

– العميد عادل الخياري: مديرا عاما للمصالح الفنية.

– محافظ شرطة عام من الصنف الأول نجاة الجوادي: مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

– العميد مكرم عقيد: مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

– محافظ شرطة عام من الصنف الأول فوزي مبارك: مديرا عاما لتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح.

وكان رئيس الدولة قد قرر امس الأربعاء إدخال تغييرات في سلكي الحرس والأمن الوطنيين وذلك بتعيين سامي الهيشري، مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي، آمرا للحرس الوطني.