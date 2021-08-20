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تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

2021/08/20 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يتميّز طقس، الجمعة، بنزول أمطار ضعيفة ومحليّة في الصباح على مناطق أقصى الشمال مع ظهور خلايا رعدية وتهاطل الأمطار خلال فترة بعد الظهر بالشمال والوسط وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

وتهب الرّياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتراوح سرعتها بين 15 و20 كلم في الساعة لتتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب مع ظهور دواوير رملية محلية. وتتجاوز الرياح سرعة 70 كلم في الاعة أثناء ظهور السحب الرعدية.

ويكون البحر قليل الاضطراب فمضطرب بخليج قابس. وتشهد درجات الحرارة استقرارا نسبيا لتتراوح القصوى منها بين 30 و36 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و43 درجة ببقيّة المناطق وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي.

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