مدنين: تواصل حملة التلقيح العسكرية الميدانية لليوم الثاني على التوالي



تحلّ فرق الصحة العسكرية، اليوم الجمعة، بكل من معتمدية جربة أجيم ومعتمدية بني خداش بولاية مدنين، في إطار اليوم الثاني من حملة التلقيح الميدانية ضد فيروس “كورونا” المخصّصة لتطعيم الأشخاص من 18 سنة فما فوق من المسجلين في منظومة “ايفاكس” و غيرهم من غير المسجلين من اصيلي هذه المناطق او زوارها من جهات اخرى.

وقد مكّنت حملة التلقيح العسكرية، التي انطلقت يوم أمس الخميس، بولاية مدنين من بين 5 ولايات أخرى، من تقديم حوالي 1400 جرعة في يومها الاول منها حوالي 900 جرعة بمعتمدية سيدي مخلوف، و500 جرعة بجربة ميدون، مستهدفة نحو 10 آلاف مواطن بكامل الولاية، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

هذا وسجّلت ولاية مدنين أمس تلقيح إجمالي 2914 شخصا ليتطوّر إجمالي الجرعات المقدّمة بالجهة منذ انطلاق حملة التلقيح الوطنية في مارس الماضي الى 161 ألفا و460 جرعة.

يذكر ان مدير الصحة العسكرية، الفريق الطبيب مصطفى الفرجاني، كان قد أعطى أمس، اعطى اشارة انطلاق حملة التلقيح العسكرية بجربة ميدون داعيا الى الاقبال على التلقيح للقضاء على الوباء ولعودة نسق الحياة الطبيعي.