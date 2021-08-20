سميرة مرعي تحذّر من موجة رابعة لكورونا في هذا الشهر #خبر_عاجل

اعتبرت الدكتورة سميرة مرعي اليوم الجمعة 20 أوت 2021 أنّه لم تعد هناك حاجة لاقرار حجر صحي شامل في الوقت الحاضر مادام الاوكسيجين متوفرا مشيرة الى ان عدد الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا بلغ 5140 خلال شهر جويلية والى ان موجة رابعة من الجائحة متوقعة وان ذروتها قد تكون خلال شهر اكتوبر .

وقالت مرعي خلال مداخلة لها على اذاعة “شمس أف أم” اليوم : “طالبنا سابقا باقرار الحجر الصحي بسبب عدم توفر الاوكسيجين ..كنت دائما ضدّ الحجر ولكن فرض علينا عند عدم توفر الاوكسيجين واليوم الاوكسيجين متوفر وعدد المرضى الذين تمّ ايواؤهم بأسرة الاوكسيجين انخفض بشكل كبير لكن عدد المرضى الموجودين بأقسام الانعاش مازال مرتفعا واسرة الانعاش مملوؤة مع تواصل الضغط على اقسام الاستعجالي “.

واضافت “لاحظنا ان كل الحالات الخطيرة تعود لاشخاص لم يتلقوا التلقيح ومن الذين لم يستكملوا الجرعتين وهناك ايضا من مرض في وقت التلقيح..اشخاص لديهم اعراض الاصابة ويستخفون بها ويتوجهون للتلقيح ” متابعة “يجب متابعة أعداد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا شهريا…تم في شهر جويلية فقط تسجيل 5140 وفاة مع تسجيل عدد كبير جدا من المرضى واليوم مازلنا في الموجة الثالثة والتي انطلقت منذ شهر افريل”.

وواصلت ” من المتوقع ان تكون الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا في شهر أكتوبر” مشددة على ضرورة تطبيق البروتوكول الصحي وحمل الكمامة .

وقالت “الكوفيد مازال موجودا في تونس ,ولن يختفى الا عندما تتحق المناعة الجماعية على المستوى العالمي”.