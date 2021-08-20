عبد اللطيف المكي يعتزم مقاضاة صحيفة “الشروق”

اعلن عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة ووزير الصحة الاسبق اليوم الخميس 19 اوت 2021 عن مقاضاة جريدة “الشروق” واصفا اياها بـ”الكاذبة والمزورة” وبـ”جريدة المجاري “.

وكتب المكي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :”جريدة الشروق جريدة المجاري نشرت اليوم نصا بثلث صفحة كاملا بلا اسم لمن كتبه تدعي فيه أنني مرّرت أسلحة تركية إلى ليبيا على أنها أدوية عندما كنت وزيرا للصحة سنة 2020 …ألا تدرين يا كاذبة أن تصدير الأدوية من مشمولات الخواص تحت إشراف وزارة التجارة ولا علاقة لوزارة الصحة بذلك؟”.

واضاف ” يا جاهلة ألا تدرين يا كاذبة أنك هكذا تتهمين قطاع الصحة كاملا ،من استقبل ومن صدّر ومن ومن…ألا تدرين يا كاذبة أنك تتهمين الديوانية والأمن بانهم لم يكتشفوا الأسلحة في الحدود التي دخلت منها والحدود التي خرجت منها …ألا تدرين يا كاذبة أنك أكبر جريدة تآمرت على أحلام التونسيين مع الأنظمة المستبدة المتساقطة؟… ألا تدرين يا كاذبة أنك ساهمت بقسط كبير في وجود الاعلام التونسي في المرتبة 223 عالميا من حيث صدقية الخبر؟”.

وتابع ” الكذب إلى أين يا كاذبة يا مزورة يا عديمة الذوق والأخلاق جريدة المجاري …ليست هذه المرة الأولى بل هي صناعتك”.

وتابع “سأقاضيك يا كاذبة.تكذبين وتعلمين أنك تكذبين”.