تفاصيل جديدة عن القضايا المرفوعة ضدّ النائبين سعيد الجزيري والجديدي السبوعي

أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان والناطق الرسمي باسمها سامي بن هويدي أن النيابة العمومية استمعت لتصريحات النائبين سعيد الجزيري و الجديدي السبوعي بعد رفع الحصانة عنهما وقررت إرجاء النظر في قضيتهما إلى ما بعد العكلة القضائية.

وأشار الهويدي في تصريح لراديو ماد إلى أنه تم الاحتفاظ بهما لمدة معينة بعد استكمال الإجراءات والأبحاث القانونية ثم تم الافراج عنهما .

يذكر أن التهمة المتعلقة بصاحب اذاعة القران الكريم، سعيد الجزيري، تعلقت بكسر أختام ورفع أشياء موضوعة على ذمة بحث قضائي طبق الفصل 153 من المجلة الجزائية على خلفية شكاية تقدمت بها ضده الهايكا.

بينما الشكاية الثانية تقدّم بها والي زغوان في حقّ النائب الجديدي السبوعي عن حزب قلب تونس بعد نشر الأخير مجموعة من التدوينات التي إتهم فيها الوالي بالرشوة مقابل غض النظر على بعض المنشاءات الصناعية في الجهة للعمل أثناء فترة الحجر الصحي