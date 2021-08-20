القصرين : حجز 270 طنا من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك بمخزنين عشوائيين

تمكنت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين ، اليوم الجمعة ، من حجز كمية تقدر ب 270 طنا من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك حجزا فعليا بمخزنين عشوائيين للتبريد وتم في الغرض تحرير المخالفات المستوجبة من أجل مسك مخزونات بهدف بيعها والمضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وفق المديرة الجهوية للتجارة سامية البريكي.

وبينت البريكي في تصريح ل(وات) أنه تم وضع البضاعة على ذمة الإدارة الجهوية للتجارة وسيتم اعادة ضخها بالمسالك القانونية و استدعاء المعنين بالامر لاست?مال الاجراءات القانونية ضدهما ، مضيفة أنه تم في نفس الإطار رفع أربعة مخالفات إقتصادية ضدّ أصحاب مخازن لم يحترموا التراتيب الجاري بها العمل في هذا النشاط خاصة عدم مسك دفتر مخزونات مختوم ومرقم وبطاقات مخزونات .

وتأتي هذه العملية في إطار مواصلة تنفيذ برنامج وزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلق بمراقبة مخازن التبريد والحدّ من ظاهرة المضاربة والإحتكار في المنتوجات الفلاحية ، وساهم في تنفيذها فريق مشترك يضم كلا من أعوان التجارة ومصالح الولاية ووحدات الأمن وفرقة الشرطة البلدية بالقصرين و الحرس الوطني إلى جانب مصالح الفلاحة ضمن برنامج مراقبة أعد للغرض علما بأن البرنامج الخاص بمراقبة مخازن التبريد لا يزال متواصلا حسب ذات المصدر.