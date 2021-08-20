تطاوين : تسجيل حالتي وفاة و 51 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال ال 24 ساعة الماضية حالتي وفاة جديدتين ناجمتين عن الاصابة بفيروس كورونا واحدة منها في معتمدية تطاوين الشمالية والثانية في معتمدية تطاوين الجنوبية وبذلك يرتفع عدد ضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي الى 473 حالة وفاة تتوزع الى 207 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و112 حالة وفاة في تطاوين الجنوبية و 74 في غمراسن و28 في رمادة و15 في بني مهيرة و14 في البئر الاحمر و12 في الصمار و8 في ذهيبة

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة خلال ال 24 ساعة الماضية 51 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا تتوزع الى 21 اصابة في غمراسن و10 اصابات في تطاوين الشمالية و08 اصابات في رمادة و06 اصابات في تطاوين الجنوبية و04 اصابات في ذهيبة و04واصابة واحدة في كل من الصمار والبئر الاحمر وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس الى 11613 مصابا منهم 14 مصاب يخضعون الان للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومصابين اثنين في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي بغمراسن ومصابين اخرين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة,