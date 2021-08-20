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المهدية : تسجيل 94 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد

2021/08/20 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ314 عينة، صدرت الجمعة، تسجيل 94 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 145 مصابا.
وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 28 بشربان و16 بملولش و15 بقصور الساف و12 بالشابة و9 بالمهدية و7 بالسواسي و4 بأولاد الشامخ وإصابتين (02) بالجم وإصابة واحدة ببومرداس.
وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 22 الفا و356 من بينها 20 الفا و256 حالة شفاء و648 حالة وفاة إلى جانب 1452 حالة نشطة (حاملة للفيروس).
وتلقى 1321 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 148994 من بينهم 44575 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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