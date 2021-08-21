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سليانة : تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/08/21 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية سليانة، أمس الجمعة 119 إصابة جديدة، ارتفعت بموجبها الحصيلة الوبائية بالجهة إلى 14 ألفا و 206 إصابات، وفق آخر تحيين صادر اليوم عن الادارة الجهوية للصحة بسليانة.

وتتوزّع إلاصابات الجديدة، حسب المعتمديات، إلى 38 بالكريب و21 بقعفور و16 بالروحية و15 بسليانة المدينة و13 بسيدي بورويس و9 ببرقو و7 ببوعرادة
ويبلغ حاليا عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 22حالة من بينها 5 حالات بالانعاش، فيما يبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحلية 40 مصابا
يذكر أن عدد الوفيات إستقر طيلة يومي الخميس و الجمعة في 492 حالة.

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