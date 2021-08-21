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كوفيد-19: حملة للتلقيح بسوق الجملة ببئر القصعة يومي الثلاثاء والخميس المقبلين

2021/08/21 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة عن تنظيم حملة للتلقيح ضد فيروس كوفيد – 19 بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة، وذلك يومي الثلاثاء 24 والخميس 26 اوت 2021 بداية من الساعة الخامسة صباحا، وفق ما اورده بلاغ لوزارة التجارة وتنمية الصادرات السبت.

ودعت الشركة، جميع وكلاء البيع و الكتبة وعمال التعاضدية العمالية وباقي الوافدين على السوق الى الحلول على سوق الجملة ببئر القصعة، مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية لتلقي الجرعة الأولى من التلقيح.

وتندرج هذه الحملة التي ستنتظم بالتنسيق مع جميع الغرف المهنية والتعاضدية العمالية تحت اشراف وزارة الصحة، في إطار معاضدة المجهود الوطني لتحقيق المناعة الجماعية.

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