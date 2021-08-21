قابس: تسجيل حالتي وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

كشف المدير الجهوي للصحة بقابس، رياض الشاوش، اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين ناجمتين عن الإصابة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفع بموجبهما إجمالي الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 594 وفاة.

وأوضح الشاوش، في تصريح لـ”وات”، أن الادارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتائج 301 تحليلا أجريت على عينات يشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا”، جاءت 108 منها إيجابية وتتوزع الى 51 اصابة بقابس الجنوبية، و32 بمطماطة الجديدة، و07 اصابات بكل من قابس الغربية ومارث، و04 بالحامة واصابتين بكل من غنوش ووذرف وقابس المدينة، واصابة واحدة بمطماطة.

وأضاف أن العدد الجملي للمصابين بالوباء بالجهة قد بلغ منذ بداية الجائحة 20 ألفا و31 شخصا منهم 18 ألفا و802 تماثلوا للشفاء، فيما يبلغ عدد الحالات النشيطة حاليا 1227 حالة تتوّزع الى 470 حالة بقابس الجنوبية، و122 بقابس المدينة، و115 بدخيلة توجان، و113 بكل من مطماطة الجديدة ووذرف، و87 بقابس الغربية، و71 بمارث، و50 بكل من الحامة والمطوية، و15 بغنوش و12 بمنزل الحبيب و9 حالات بمطماطة.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوية لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 306 اصابات لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يقيمون حاليا بأقسام “كوفيد 19” بمختلف مستشفيات الجهة ومصحاتها 79 مريضا من بينهم 11 مريضا يقيمون بوحدة الانعاش بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجامعي بقابس .