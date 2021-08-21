المنستير: إلقاء القبض على الجاني في قضية قتل شابة حامل وأم لطفلين

ألقت الوحدات الأمنية اليوم القبض على الجاني في جريمة قتل جدت بمدينة المنستيرراحت ضحيتها شابة في عقدها الثالث حامل وأم لطفلين برصاص بندقية صيد غير مرخص فيها وفق ما أفاد وات اليوم الكاتب العام لنقابة السلك المدني بالمنستير توفيق الشاهر.

وأضاف ذات المصدر أنّ الوحدات الأمنية وبإذن من النيابة العمومية داهمت في وقت سابق اليوم منزلا بزرمدين بولاية المنستير كان الجاني متحصنا به.

وكلف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير فرقة الشرطة العدلية بالمنستير بمواصلة الأبحاث في هذه القضية من أجل القتل العمد مع سابق الاضمار، ومحاولة القتل العمد لأشخاص آخرين، ومسك واستعمال سلاح ناري بدون رخصة. وقد سبق أن ألقت الوحدات الأمنية أربعة أشخاص آخرين متورطين في هذه القضية حسب ذات المصدر الامني .

وكانت شابة من مواليد 1988 حامل وأم لطفلين لقيت قتلت فجر الخميس 19 أوت الجاري إثر إطلاق شخص يبلغ من العمر 18 سنة ومن أصحاب السوابق العدلية الرصاص عليها من بندقية صيد وعلى 8 أشخاص آخرين كانت إصاباتهم متفاوتة.