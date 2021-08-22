حركة النهضة تستنكر تهجم بعض الأطراف على رئيس الجمهورية وعائلته

استنكرت حركة النهضة في بيان صادر عنها، الأحد، “تهجم بعض الأطراف على رئيس الجمهورية قيس سعيّد وعائلته مؤكدة إستعدادها إتخاد إجراءات تأديبية ضد أي من قواعدها يثبت من خلال تدويناته الإساءة لاي كان والابتعاد عن أخلاقيات الخطاب السياسي”.

وجددت الحركة في ذات السياق، التاكيد على ضرورة النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض، وإحترام هيبة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية.

وعبرت “عن تضامنها التام مع عائلة رئيس الجمهورية، ازاء اي محاولة للتشهير بها، او اقحامها في التجاذبات، ورفضها لهذا السلوك الذي وصفته “بالمشين”، لما فيه من إنتهاك للحرمات والمواثيق الاخلاقية والقوانين والقيم التي ينبني عليها المجتمع”.

وشددت الحركة على على ان الخروج من الازمة الراهنة لا يكون الا بالحوار الشامل، بعيدا عن الاقصاء، وفق نص البيان.