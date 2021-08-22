النائب المجمد عبد اللطيف العلوي يستقيل من ائتلاف الكرامة

أعلن رئيس المكتب السياسي لحزب ائتلاف الكرامة وعضو كتلته البرلمانية عبد اللطيف العلوي اليوم الاحد استقالته من الحزب في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك

وبين عبد اللطيف العلوي في تدوينة له مواصلته العمل كنائب مجمد مستقل عن جميع الأحزاب والكتل البرلمانية، مشيرا الى أنه لن يستقيل من عضويته كنائب

وقال في نص رسالته ” أعلن الاستقالة من ائتلاف الكرامة، من رئاسة مكتبه السياسي وعضويته، ومن كتلته البرلمانية، ومن تمثيليته في مكتب المجلس، وأتمنى لإخوتي عمرا أطول وحلما أجمل وأملا أكبر، في ظل قيادة قوية واثقة صابرة، فأنتم لها، ولم يعد يليق بكم بعد اليوم أن يتقدمكم رجل مهزوم

وتتعلق بعدد من نواب ائتلاف الكرامة، قضايا وملاحقات خاصة بعد اعلان رئاسة الجمهورية تعليق نشاط مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة على النواب يوم 25 جويلية الفارط