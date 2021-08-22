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المهدية : تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 52 مصابا

2021/08/22 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

كشفت نتائج التحاليل المخبرية ل492 عينة، صدرت الأحد، عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 52 مصابا وذاك دون تسجيل حالات وفاة.
وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 39 بالمهدية و34 بملولش و28 بهبيرة و15 بالسواسي و12 بالجم و9 بقصور الساف و7 بالشابة و5 بسيدي علوان وإصابتين (02) بكل من أولاد الشامخ وبومرداس.
وارتفع العدد الجملي للإصابات المسجلة بالجهة، منذ ظهور الوباء، إلى 22 الفا و636 اصابة من بينها 20 الفا ة368حالة شفاء و652 حالة وفاة و1616 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 789 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 151290 من بينهم 45863 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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