منوبة: تلقيح 867 شخصا باربعة مناطق ريفية وتواصل الحملة طيلة الاسبوع القادم

بلغ عدد الملقحين في الاربعة الايام الاولى من حملات تلقيح المتنقلة الى المناطق الريفية بمختلف معتمديات الجهة، 867 ملقحا من الفئات العمرية لمن بلغ او تجاوز سنهم الاربعين عاما، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة اليوم الاحد.

وشملت الحملة، التي تنظمها الادارة الجهوية للصحة بمنوبة طيلة عشرة ايام متتالية بالتعاون مع منظمة “أطباء بلا حدود”، مناطق البساتين بالمرناقية وبرج النور ببرج العامري ، والدخيلة بطبربة ، وبرج التومي والعروسية بالبطان.

وستتوجه الحملة بداية من يوم غد الاثنين الى مناطق النسيم بواي الليل والشويقي بطبربة ، ثم الحميم والغضاونية بالمرناقية ، وحماد المنصورة بالجديدة، والانصارين والملاّحة بطبربة، والمهرين والمحفورة بالبطان وذلك الى غاية يوم 28 اوت الجاري.

وارتفع بذلك عدد الملقحين بولاية منوبة الى 127,308 الف ملقحا، اتم منهم 68,366 الف منتفعا عملية التطعيم بالانتفاع بالجرعتين وذلك من جملة ، 182 الف شخصا تم استدعائهم للتلقيح من اجمالي 202,396 مسجلا بالجهة.