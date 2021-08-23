قابس: التمديد في الحجر الصحي الشامل بمعتمدية مطماطة الجديدة وإقرار الحجر الصحي الموجه بدخيلة توجان

مددت اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة “كورونا” بولاية قابس، مساء امس الاحد، في العمل باجراءات الحجر الصحي الشامل بمعتمدية مطماطة الجديدة بأسبوع، وذلك الى غاية يوم الأحد 29 اوت الجاري، بسبب بقاء مستوى الاختطار بفيروس “كورونا” مرتفعا بهذه المعتمدية (767 حالة ايجابية لكل 100 الف ساكن).

كما اعلنت اللجنة في بلاغ نشرته بالصفحة الاكترونية الرسمية لولاية قابس عن تواصل العمل ياجراءات الحجر الصحي الموجه بمعتمدية دخيلة توجان، الذي اقرته اللجنة المحلية لمجابهة الفيروس بهذه المنطقة الى غاية يوم 03 سبتمبر 2021.

واقرت اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة “كورونا” بولاية قابس مواصلة غلق جميع قاعات الالعاب الرياضية والالكترونية بكافة معتمديات الجهة الى غاية يوم الأحد 29 اوت