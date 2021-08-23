نابل: تطعيم 6324 شخصا خلال حملات التلقيح المشتركة لمصالح الصحة العسكرية والعمومية بعدد من المعتمديات

انطلقت الفرق الصحية المتنقلة التابعة للإدارة العامة للصحة العسكرية بالشراكة مع مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل، اليوم الاثنين، في القيام بحملات تلقيح ضد فيروس “كورونا” بالمدارس الابتدائية بقبة لاغة وقرعة ساسي وبولزهار بمعتمدية قربة من ولاية نابل

وأوضحت المديرة الجهوية للصحة بنابل رجاء مشيرقي محفوظ، في تصريح لصحفية (وات)، أن الحملة العسكرية للتلقيح التي انطلقت منذ يوم 18 اوت الجاري بمعتمديات قليبية والهوارية والميدة وسليمان وتاكلسة شملت 6324 شخصا، مضيفة أنه سيتم يوم غد الثلاثاء تنظيم حملة تطعيم بمعتمدية قرمبالية

وأشارت إلى أن الإدارة الجهوية للصحة دعت الإدارة العامة للصحة العسكرية للقيام بحملات تطعيم ضد فيروس “كورونا” بالمناطق الريفية بولاية نابل نظرا للإقبال الضعيف الذي تم تسجيله من قبل متساكني هذه المناطق على المراكز القارة للتلقيح نظرا لبعد المسافة وصعوبة التنقل

وأكدت على أهمية التعاون والتنسيق بين فرق الصحة العسكرية وأعوان الإدارة الجهوية للصحة بنابل والمعتمدين في إنجاح حملات التطعيم وحث المواطنين على الإقبال بكثافة على التلقيح

ومن جانبها، بينت العقيد الطبيب بثينة الزمني أن حملة التلقيح التي انطلقت منذ السابعة من صباح اليوم والتى ستتواصل الى غاية السابعة مساء تشمل الفئة العمرية 18 سنة فما فوق، مشيرة إلى ان عملية التطعيم لم تقتصر على المواطنين الذين أقبلوا على المدارس الابتدائية حيث توجهت الفرق الصحية المتنقلة إلى العاملين بالمناطق الصناعية للقيام بعملية التطعيم على عين المكان

وأشارت إلى انه من المنتظر ان تشمل حملة التلقيح التي ستنتظم يوم غد بمعتمدية قرمبالية، عددا من العمادات التابعة لمعتمدية سليمان وذلك بهدف تلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين في إطار هذه الحملة

وللتذكير فإن نسبة الملقحين من الفئة العمرية 18 سنة فما فوق بولاية نابل بلغت وفق آخر تحيين للإدارة الجهوية للصحة بنابل 41 بالمائة من مجموع المعنيين بالتلقيح أي 236 ألفا و522 ملقحا من مجموع 575 ألف معني بالتلقيح، في حين ان 27 بالمائة من الفئة العمرية أقل من 40 سنة من إجمالي المعنيين بالتلقيح البالغ عددهم 272 ألفا و124 تلقوا الجرعة الأولى

وفاقت نسبة الملقحين من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق ال54 بالمائة أي 163 ألفا و695 ملقحا من مجموع 303 آلاف و220 معنيا بالتلقيح لا سيما وان عدد الذين اتموا التقيح بلغ 68 ألفا و927 ملقحا

يشار الى ان الإدارة الجهوية للصحة بنابل، سجلت وفق آخر تحيين متعلق بالوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا، 3 حالات وفاة جديدة و118 إصابة بالفيروس ليبلغ مجموع الوفيات 1347 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، ليرتفع بذلك مجموع الحالات المكتشفة 46767 حالة من بينها 1431 حالة نشيطة لاتزال حاملة للفيروس