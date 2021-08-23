سيدي بوزيد: انتفاع 87 ألفا و 867 مواطنا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”



بلغ عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود أمس الاحد 87 ألفا و867 شخصا من أبناء الجهة، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19” بسيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأضاف نصيبي، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ 31 ألفا و517 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 159 حالة وأغلبها أعراض طفيفة.

وأشار إلى أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل بمنظومة “إيفاكس” لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 164 ألفا و341 شخصا، حسب آخر تحيين بالمنصة.