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ولاية تونس: 29 سبتمبر موعد تطعيم من تخلفوا عن حملات التلقيح المنجزة ضد فيروس “كورونا” خلال يومي 8 و15 أوت

2021/08/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد المدير الجهوي للصحة بولاية تونس طارق بن ناصر، ان موعد تطعيم الفئات العمرية بين 18 سنة فما فوق بولاية تونس، ممن تخلفوا عن حملات التلقيح المنجزة ضد فيروس “كورونا” خلال يومي 8 و15 أوت الجاري، سيكون يوم 29 سبتمبر القادم

وأشار بن ناصر في تصريح ل(وات) الى تواصل حملات التلقيح المتنقلة والقارة على غرار تواصل تنقل الفرق الطبية الى دار المسنين والفئات غير القادرة على التنقل لتلقي جرعات التلقيح وتطعيم المهنيين داخل مؤسساتهم، فضلا عن تنظيم حملات تلقيح بالتعاون مع طب الشغل لتطعيم اعوان الصحة في المستشفيات .

وابرز المدير الجهوي للصحة بولاية تونس ان عمليات التطعيم المنجزة ضد فيروس “كورونا” لاتزال مستمرة ب6 مراكز قارة متواجدة بالمنزه وقصر المؤتمرات والمرسى وباردو والوردية وسيدي حسين بصفة يومية لتشمل المسجلين بمنظومة “ايفاكس”.

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