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حملة التلقيح العسكرية الثالثة : تلقيح قرابة 22 ألف مواطن بعد خمسة أيام من انطلاقها

2021/08/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكّنت الفرق الصحية العسكرية الثابتة والمتنقلة، منذ انطلاق حملة التلقيح العسكرية الثالثة ضد كورونا يوم 18 أوت الجاري وإلى حدود يوم أمس الأحد، من تلقيح 21736 مواطنا، وفق بلاغ أصدرته وزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة أن المستفيدين من هذه الحملة ينتمون بالخصوص إلى المناطق النائية والأرياف التابعة لخمس ولايات، وهي نابل (6523 ملقحا) وقابس (5549 ملقحا) ومدنين (4385 ملقحا) والكاف (3151 ملقحا) وبنزرت (2128 ملقحا).

وأضافت الوزارة أن الفرق الصحية العسكرية تولت بالتوازي مع عمليات التلقيح تحسيس المواطنين بأهمية التلقيح والتوقي من فيروس كورونا خاصّة في صفوف كبار السنّ والمصابين بأمراض مزمنة.

وتقوم السلطات الصحية التونسية منذ فترة بحملات تلقيح مكثفة بعد أن شهدت البلاد انتشارا واسعا لفيروس كورونا وارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات.

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