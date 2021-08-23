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عبد المجيد تبّون يرسل رسالة مكتوبة لقيس سعيّد

2021/08/23 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الاثنين 23 أوت 2021 بقصر قرطاج، السيد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، الذي كان محملا برسالة مكتوبة موجهة إلى رئيس الدولة من قبل أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على عمق علاقات الأخوة المتينة بين تونس والجزائر، واستذكر تضحيات زعماء حركة التحرير في البلدين وما غرسته من قيم التضامن والتآزر والمصير المشترك.

كما جدد رئيس الدولة الإعراب عن الحرص الراسخ على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجزائر بخصوص الملفات الثنائية والإقليمية تعزيزا لأمن واستقرار البلدين وللتصدي لكل التهديدات التي تستهدف المنطقة.

ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن المرحلة التاريخية الحساسة التي تشهدها المنطقة وتعدد التحديات يتطلب مزيد ترسيخ سنة التنسيق المستمر بين تونس والجزائر خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

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