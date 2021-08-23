تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

القبض على “عنصر تكفيري” بجندوبة محكوم بالسجن لمدة سنة

جامعة التعليم الثانوي: “قرار الغاء نظام الافواج مسقط واحادي الجانب وجلسة مرتقبة مع سلطة الاشراف للنظر في الملف

حركة النهضة تستنكر تهجم بعض الأطراف على رئيس الجمهورية وعائلته

حملة لتلقيح الفنانين يوم الخميس بمدينة الثقافة

2021/08/23 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تحتضن مدينة الثقافة الشاذلي القليبي يوم الخميس 26 اوت الجاري، حملة لتلقيح الفنانين من جميع القطاعات والمهن وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا.
وتأتي هذه الحملة في اطار معاضدة المجهودات الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا و سعيا للتسريع في عودة الحياة الثقافية لنسقها العادي.وهي تمثل نقطة انطلاق لسلسلة من حملات تلقيح ستنظمها تباعا وزارة الشوون الثقافية خلال الايام القليلة القادمة بالتنسيق مع وزارة الصحة في مختلف جهات الجمهورية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn