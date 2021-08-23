اليوم المفتوح الثالث للتلقيح المكثف ضدّ كورونا يوم الاحد 29 اوت 2021 بمختلف ولايات الجمهورية التونسية

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، عن تنظيم اليوم المفتوح الثالث لعمليات التلقيح المكثف ضدّ فيروس كوفيد 19 يوم الاحد 29 اوت 2021 بمختلف ولايات الجمهورية التونسية.

وسيخصّص هذا اليوم المفتوح الثالث للأشخاص الذين تبلغ ا?عمارهم 40 سنة فما فوق (المولودون قبل يوم 29/08/1981) والمسجلين الى حدود 26 اوت 2021 بمنظومة “ايفاكس” وللأطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين 15 و17 سنة (المولودون بين 30 اوت 2004 و29 ا?وت 2006) شريطة موافقة ا?وليائهم.

وأفادت الوزارة انها ستضبط لاحقا تراتيب التسجيل وما يفيد موافقة الولي على تلقي الابناء للتلقيح.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة نظمت يومين مفتوحين للتلقيح المكثف ضد كوفيد 19 (في 8 و15 أوت الجاري) بما مكن من تلقيح أكثر من 1 مليون شخص.

وتعول وزارة الصحة، على أن تساهم الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف في الرفع من النسبة العامة للتلقيح قصد التوصل إلى تلقيح 50 بالمائة من السكان قبل انقضاء أكتوبر المقبل، علما وان عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح في تونس قد تجاوز 2 مليون شخص حتى الان.