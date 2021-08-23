المهدية: تسجيل 138 إصابة جديدة وتعافي 80 مصابا بفيروس كورونا المستجد

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ345 عينة، صدرت الاثنين، تسجيل 138 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، إلى جانب تعافي 80 مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 44 بقصور الساف و23 بكل من شربان وملولش و16 بسيدي علوان و14 بالمهدية و7 بالجم و6 بالشابة. وسجلت كل من السواسي وأولاد الشامخ إصابتين (02) مقابل إصابة واحدة بهبيرة.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 22774 إصابة من بينها 20447 حالة شفاء و653 حالة وفاة و1674 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1223 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 152513 من بينهم 46672 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.