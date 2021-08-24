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تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

2021/08/24 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تشهد حالة الطقس، الثلاثاء، بعض التغييرات المنتظرة مقارنة بالـ24 ساعة الفارطة، تتمثل في ارتفاع طفيف على مستوى درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشمالية و بالمرتفعات وبين 36 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا

وتشير توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، كذلك، الى عودة لنشاط الخلايا الرعدية في فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية اين تكون مصحوبة بأمطار و تساقط برد بأماكن محدودة

وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط و الجنوب، سرعتها قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية بعد الظهر ومعتدلة ببقية الجهات في حين يكون البحر قليل الاضطراب فمضطربا بالسواحل الشرقية.

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