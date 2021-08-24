وزارة الصحة: تطعيم ما يفوق 5 ملايين من التونسيين ضد كورونا منذ انطلاق الحملة في مارس الماضي

أفادت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ شهر مارس الماضي أن اجمالي التلاقيح بلغ بتاريخ يوم أمس الاثنين 23 أوت الجاري 5022698 شخصا بعد أن تم تطعيم 44511 شخصا بنفس التاريخ

وأضافت الوزارة أن عدد المطعمين ضد كورونا يتوزع بين 3598082 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح في حين

تلقى 1424616 شخصا الجرعة الثانية

ولفتت الوزارة الى أن 2026634 شخصا استكملو التلقيح ضد كورونا حيث تلقى 1424616 شخصا جرعتين من اللقاح وتلقى 311198 شخصا جرعة واحدة من لقاح جنسون اند جونسن و290820 شخصا تلقوا جرعة واحدة ممن كانوا قد أصيبوا بكورونا

وأشارت الوزارة الى أن عدد المسجلين بمنظومة “ايفاكس” للتسجيل عن بعد لتلقي التلقيح بلغ اليوم الثلاثاء على الساعة الثامنة و45 دقيقة 5419333 شخصا داعية في هذا الصدد كل الراغبات والراغبين في تلقي التلقيح ضد كورونا الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس