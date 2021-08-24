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راشد الغنوشي يُعفي أعضاء المكتب التنفيذي: هشام العجبوني يعلّق

2021/08/24 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

عبّر القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني مساء اليوم الاثنين عن استغرابه من قرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إعفاء كافة أعضاء المكتب التنفيذي للحزب والإبقاء على نفسه.

وكتب العجبوني على صفحته بالفايسبوك:

“راشد الغنوشي يقيل كل أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة و يُبقي على رئيس المكتب التنفيذي فقط.
عِلما و أن رئيس المكتب التنفيذي هو راشد الغنوشي نفسه، وهو المسؤول الأوّل عن المأزق الذي وضع فيه حركة النهضة و عن ضرب مسار الإنتقال الديمقراطي و عن فشل منظومة ما بعد الثورة و أحد أسباب تفعيل الفصل 80 من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
فبحيث، تعرف ايه عن المنطق؟ “

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