وزارة الصحة تحصي 105 حالة وفاة إضافية جراء كوفيد 19، منها 27 حالة مصرح بها أوليا يوم 22 أوت الجاري



سجلت وزارة الصحة 105 حالة وفاة إضافية جراء كوفيد 19 من بينها 27 حالة مصرح بها أوليا يوم الأحد 22 أوت الجاري، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات المسجلة إلى 22714 حالة وفاة، حسب آخر تحيين للاحصائيات المتعلقة بالوضع الوبائي المتعلق بكوفيد 19، نشرته وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.

وكانت الوزارة أعلنت في احصائايت تحيين الوضع الوبائي ليوم السبت 21 أوت الجاري أن العدد الجملي للوفيات قد بلغ 22609 حالة وفاة جراء الإصابة بهذا الفيروس منذ بداية انتشار الوباء في تونس بداية مارس 2020.

كما ارتفعت نسبة التحاليل الايجابية المجراة لتقصي الإصابات بفيروس كورونا، بتاريخ 22 أوت الجاري، إلى 22.93 بالمائة بعد أن كانت في حدود 19.08 بالمائة في اليوم السابق، وقد سجلت الوزارة 1284 إصابة جديدة من بين 5600 تحليل منجز. وبلغ بذلك العدد الجملي للمصابين بالفيروس 644072 مصابا، تعافى منهم 596586 شخصا من بداية الجائحة.

وقدرت وزارة الصحة، عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بتاريخ أمس الاثنين 23 أوت الجاري بـ 2807 مريضا، من بينهم 84 حالة جديدة تم إيوائها بالمستشفيات أمس.

كما أحصت 542 حالة، مقيمة بأقسام الانعاش والعناية المركزة والمصحات الخاصة، يوم أمس الاثنين، و125 حالة تخضع للتنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص يوم الأحد الماضي.