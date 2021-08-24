وزارة الصحة تدعو الأشخاص المنتمين للفئة من 15 إلى 17 سنة والراغبين في التلقيح ضد فيروس كورونا إلى التسجيل بمنظومة “ايفاكس”

دعت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء،الأشخاص المنتمين للفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، والمولودين بين 28 وت 2003 و29 اوت 2006، والراغبين في التلقيح ضد فيروس كورونا خلال اليوم الثالث لعمليات التلقيح المكثف بمختلف ولايات الجمهورية التونسية الموافق ليوم الاحد 29 اوت 2021 إلى التسجيل بالمنظومة الوطنية للتلاقيح “ايفاكس” .

ودعت الوزارة، في بلاغ لها، المعنيين بالتلقيح في المرحلة الأولى الى الولوج إلى منظومة “ايفاكس”وتعمير الخانة المخصّصة حسب وضعيته، إمّا مواطن حامل لبطاقة تعريف وطنية، أو مواطن غير حامل لبطاقة تعريف وطنية، أومواطن أجنبي،مع الحرص على التنصيص على رقم الهاتف الجوال للوليّ دون سواه.

وطالبت الأولياء في مرحلة ثانية بضرورة التسجيل بمنظومة “ايفاكس” بالنسبة لغير المسجلين منهم للحصول على رمز أو استعمال الرمز الممنوح لهم سابقا ان سبق لهم التسجيل، ومن ثمة الولوج إلى المنظومة بالرمز الممنوح لهم أين ينصّون في الخانة المحدثة للغرض على موافقتهم الصريحة وترخيصهم للمعني بالتلقيح، وذلك بداية من يوم الخميس 26 أوت 2021 على الساعة 12:00 إلى غاية يوم الجمعة 27 أوت 2021 على الساعة 12:00.

و تُوجّه الى الوليّ ، في مرحلة ثالثة ،على رقم هاتفه الجوال بداية من يوم الجمعة 27 أوت2021 إرسالية قصيرة لاستدعاء المعنيين من الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة الذين إستكملوا كامل مراحل التسجيل المبيّنة أعلاه، تتضمن مركز التلقيح المحدد والموعد.

يذكر أن اليوم الثالث لعمليات التلقيح المكثف ضدّ فيروس كوفيد-19 يندرج في ا?طار مواصلة تنفيذ الا?يام المفتوحة للتلقيح المكثف ضدّ فيروس كوفيد-19 التي ا?ذن بها ريس الجمهورية قيس سعيد.