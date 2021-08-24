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منوبة: رصد 43 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” دون تسجيل حالات وفاة

2021/08/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية منوبة، اليوم الثلاثاء، 43 حالة اصابة جديدة بفيروس “كورونا” دون رصد حالات وفيات، ليبلغ بذلك عدد الحالات النشيطة 648 حالة، منهم 58 حالة محل ايواء بالمستشفيات، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة.

كما سجلت الجهة، 29 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 26,891 الف حالة، من جملة 28,463 الف اصابة منذ انتشار الجائحة

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على طبربة (168 حالة)، ومنوبة (115 حالة)، تليها المرناقية (106 حالات) ووادي الليل (97 حالة) ثم الجديدة (91 حالة) ودوار هيشر(18 حالة)، برج العامري (18 حالة) والبطان(11 حالة).

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