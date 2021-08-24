عاجل: منحة ب 300 دينار لفائدة هذه الفئة.. وهذه طريقة التسجيل

تنطلق اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021 عملية التسجيل على المنصة الرقمية amen.social.tn للحصول على المساعدات الظرفية الموجهة للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المتضرّرة من تداعيات جائحة كوفيد 19 والمموّلة من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، استكمال التوقيع على اتفاقية توزيع هذه المساعدات المالية الاستثنائية، من طرف الرؤساء المديرين العامين لشركتي الاتصالات “أورونج” و”أوريدو” والمدير العام للمركز الوطني للإعلامية، الذين “تغيّبوا عن موكب إمضاء هذه الاتفاقية بمقر رئاسة الجمهورية لتواجدهم خارج العاصمة يوم الجمعة 20 أوت 2021”.

وعبّر ممثلو المؤسسات الممضية على هذه الاتفاقية عن انخراطهم التام في هذا المشروع الوطني الذي يستهدف الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وفق ذات البلاغ.

ومن المبرمج ان يعقد زير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي صباح اليوم الثلاثاء ندوة صحفية مع ممثلي وسائل الإعلام للتعريف بإجراءات صرف هذه المساعدات الاجتماعية الظرفية والاستثنائية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات جائحة كوفيد 19.

الفئات المعنية:

وقد حُدد مبلغ المساعدات بـ300 دينار تُصرف مرة واحدة، تنتفع منها الفئات التالية:

1/ المنتفعون بالمنحة الشهرية القارة للعائلات الفقيرة (دون شروط)

2/ أصحاب منح الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة.

3/المنتفعون ببطاقة العلاج المجاني دون المنحة الشهرية القارة المسندة لفائدة العائلات الفقيرة.

4/ المنتفعون ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة.

5/ الفئات التي لا تنتفع بأي تغطية اجتماعية.

6/ الأجراء والعاملون لحسابهم الخاص المنخرطون بإحدى أنظمة الضمان الاجتماعي.

شروط الانتفاع بالمنحة:

منحة الـ300 دينار: المنتفعون وكيفية التسجيلكيفية الترشح:

وللانتفاع بهذه المساعدات يتعين على رئيس العائلة أو الأعزب أو العزباء المتكفل بإخوته القصر، والأعزب والعزباء الذي تجاوز 45 سنة، التسجيل بصفة حصرية بالمنصة الالكترونية المعدة للغرض.

ويُستثنى من الزامية التسجيل بالمنصة الفئات المسجلة بقاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي والتي تتولى المصالح المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية إدراجها ضمن قائمة المترشحين.