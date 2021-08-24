المنستير: تسجيل حالة وفاة و76 إصابة إضافية بفيروس كورونا و2497 حالة نشطة

تطور مجموع ضحايا فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير في الفترة مارس 2020-22 أوت 2021، إلى 863 وفاة، منها حالة وفاة جديدة بمعتمدية الوردانين مسجلة بتاريخ 22 أوت الجاري، و37 ألفا و528 إصابة، من بينها 76 إصابة إضافية، وفق ما نشرته اليوم الثلاثاء، الإدارة الجهوية للصحة بصفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.

وتواصل تراجع الحالات النشطة بالجهة إلى 2497 حالة إلى غاية 22 أوت الجاري، والحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة إلى 98 حالة مع تواصل انخفاض النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” إلى 38 فاصل 4 في المائة.

وحافظت ولاية المنستير وجميع معتمدياتها الثلاثة عشر على مستوى اختطار مرتفع جدّا خلال الأسبوعين المنصرمين وإلى غاية 22 أوت الجاري، حيث سجلت الجهة 263 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن. وتراوحت الإصابات على مستوى المعتمديات بين 510 إصابات بمعتمدية البقالطة و143 إصابة بمعتمدية قصيبة المديوني لكلّ 100 ألف ساكن.

وارتفع، في المقابل، مجموع حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير إلى 34 ألفا و168 حالة خلال الفترة مارس 2020-22 أوت 2021 من بينها 42 حالة تعاف إضافية.

من ناحية أخرى، عرفت المراكز الجهوية الأربعة للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير وقصر هلال والمكنين وجمال خلال الفترة 13 مارس 2021-23 أوت 2021 تلقيح مجموع 196 ألفا و162 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد، لتتطور نسبة التغطية بالنسبة إلى عدد السكان إلى 32 فاصل 62 في المائة، وتلقي جملة 83 ألفا و724 شخصا الجرعة الثانية من التلقيح إلى غاية 23 أوت الجاري، أي بنسبة تغطية بالنسبة إلى مجموع سكان ولاية المنستير تعادل 13 فاصل 92 في المائة، حسب ذات المصدر.