تطاوين : تسجيل 58 اصابة جديدة ولا وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة في ولاية تطاوين خلال الساعات 24 الماضية 58 اصابة جديدة بكوفيد-19 تتوزع الى 17 اصابة في تطاوين الشمالية و14 اصابة في تطاوين الجنوبية و 13 في غمراسن و 04 اصابات في كل من ذهيبة والبئر الاحمر و03 اصابات في رمادة واصابتين في بني مهيرة واصابة واحدة في الصمار وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية الى 11832 اصابة مؤكدة منهم 17 مصابا يخضعون الان للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومصابان في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي بغمراسن ومصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة.

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة خلال نفس الفترة أيّة وفاة ناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا واستقر عدد ضحايا هذا الوباء منذ تفشّيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي عند 476 حالة تتوزّع الى 207 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و113 حالات وفاة في تطاوين الجنوبية و 75 في غمراسن و28 في رمادة و15 في بني مهيرة و15 في البئر الاحمر و12 في الصمار و8 في ذهيبة.