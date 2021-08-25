قابس: تسجيل 05 حالات وفاة و105 اصابات جديدة بفيروس “كورونا”

أفاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي (وات) انه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 05 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا” وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بلغ 601 حالة.

وبين انه تم اجراء 420 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” وأن 105 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 35 اصابة بقابس الجنوبية و15 اصابة بدخيلة توجان و14 اصابة بقابس الغربية و13 اصابة بقابس المدينة و10 اصابات بغنوش و09 اصابات بمارث و03 اصابات بكل من المطوية ووذرف واصابة واحدة (01) بكل من الحامة ومطماطة الجديدة ومنزل الحبيب.

واوضح حمدي ان العدد الجملي للاصابات بالفيروس قد بلغ 20256 اصابة وأن 19435 شخصا من بين المصابين قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، مشيرا الى وجود 816 حالة نشطة لفيروس “كورونا” وناقلة للعدوى تتوزع الى 324 حالة بقابس الجنوبية و97 حالة بقابس المدينة و77 حالة بقابس الغربية و65 حالة بوذرف و64 حالة بدخيلة توجان و62 حالة بمطماطة الجديدة و51 حالة بمارث و30 حالة بالمطوية و15 حالة بكل من منزل الحبيب وغنوش و14 حالة بالحامة وحالتين (02) بمطماطة.

وبين ان عدد المصابين الذين يتم ايواؤهم باقسام “كوفيد 19” بالجهة يبلغ 84 مصابا من بينهم 10 مصابين يقيمون بوحدة الانعاش بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجامعي بقابس، وان نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس تبلغ 205 اصابات لكل 100 الف ساكن.