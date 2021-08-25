عاجل: وضع سليم الرياحي قيد الاقامة الجبريّة في اليونان

تطرق وزير الشؤون الخارحية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي تطرّق خلال مكالمته الهاتفية بنظيره اليوناني نيكوس دندياس أمس الثلاثاء 24 أوت 2021 إلى ملف رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي، وذلك للتسريع في استجلابه وفق ما تقضيه القوانين الدولية والإجراءات الجاري بها العمل، وفق إذاعة “موزاييك اف أم”

وبحسب “موزاييك اف ام” فقد تمّ عرض سليم الرياحي على المحكمة في اليونان وتقرر وضعه في الإقامة الجبرية على نفقته، وتم اتخاذ قرار في شأنه يقضي بالإمضاء لدى السلطات المعنية دوريا.

وأكد المصدر أن السلطات التونسية تواصل عملها الحثيث على مستوى والوزارات ذات الصلة القضائية، قضائيا وديبلوماسيا وأمنيا لطلب استجلاب الرياحي.

للتذكير كان وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية قد أكد الاثنين الماضي خبر إيقاف الرياحي، غير ان الاخير نفى ذلك في تدوينة على صفحته بالفايسبوك