نابل: اختتام حملة التلقيح للصحة العسكرية بتطعيم 9033 مواطنا ضد فيروس “كورونا”

اختتمت مساء أمس الثلاثاء بمعتمدية قرمبالية من ولاية نابل حملة التلقيح التى تنفذها الصحة العسكرية ضد فيروس “كورونا” والتي انطلقت منذ 18 أوت الجاري بالشراكة مع مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل واستهدفت الفئة العمرية 18 سنة فما فوق

وأفادت العقيد الطبيب بثينة الزمني، صباح اليوم الأربعاء، في تصريح لصحفية (وات)، ان هذه الحملة التي شملت معتمديات الهوارية وقليبية والميدة وتاكلسة وقربة وسليمان وقرمبالية، ساهمت في تطعيم 9033 شخصا

وأكدت على أهمية نتائج هذه الحملة التي انتظمت بالتنسيق بين فرق الصحة العسكرية المتنقلة والإدارة الجهوية للصحة بنابل والسلط الجهوية والمحلية ومكونات المجتمع المدني، مشيرة إلى مواصلة السعي لتطعيم أكبر عدد من المواطنين ببقية الولايات الأخرى بهدف الحد من انتشار الفيروس

وبينت أن عملية التلقيح لم تقتصر على مراكز التلقيح التي تم تخصيصها بكل معتمدية حيث قامت فرق الصحة العسكرية بتطعيم عدد هام من المواطنين بمقر سكناهم البعيدة والتي يصعب فيها التنقل، بالإضافة الى التوجه الى المؤسسات الصناعية قصد تعميم اللقاح على الفئات المعنية بالأولويات المرسومة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح لوزارة الصحة