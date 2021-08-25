عاجل: منحة ب 300 دينار لفائدة هذه الفئة.. وهذه طريقة التسجيل

صلاح الدين الجورشي : “رئيس الجمهوريّة لا ينوي العودة الى ما قبل 25 جويلية”

ياسين العيّاري يوجّه رسالة الى التّونسيّين من السجن #خبر_عاجل

بالأسماء: قائمة النوّاب عن كتلة الدستوري الحر الذين سيمثلون أمام التحقيق

وزارة التربية تدعو منظوريها والتلاميذ المعنيين بالتلقيح في اليوم الثالث للتلقيح المكثف الى التسجيل في منظومة ايفاكس قبل يوم 26 أوت 2021

2021/08/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

دعت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، جميع نظوريها والتلاميذ من الفئات العمرية المعنية بالتلقيح ضد كورونا في اليوم الثالث للتلقيح المكثف يوم الاحد 29 أوت الجاري الى الاقبال على التسجيل بكثافة بمنظومة “ايفاكس” في أجل أقصاه يوم 26 أوت الجاري.

وفي اطار حسن الاستعداد لتأمين العودة المدرسية 2021-2022، دعت جميع اسلاك التربية من الفئة العمرية 40 سنة فمافوق (المولودين قبل يوم 29 اوت 1981) والمسجلين الى حدود 26 اوت 2021 بمنظومة “ايفاكس” الى الاقبال على التسجيل حتى يتمكنوا من التلقيح وفق الاجراءات المعمول بها ، حسب بلاغ لها اليوم.

ويهم يوم التلقيح المكثف يوم الاحد المقبل كذلك التلاميذ تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة (المولودين بين28 أوت 2003 و 29 أوت 2006) شريطة الحصول على موافقة أوليائهم.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn