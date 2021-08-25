“توننداكس” ينهي حصة الأربعاء على استقرار

حافظ مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” على استقراره مع اقفال حصة الأربعاء، في مستوى 59ر7311 نقطة وسط تداولات بقيمة 2 مليون دينار، حسب شركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”

وعوّض سهم شركة البطارية التونسية “اسد”، خسارته امس، ليربح اليوم ما قدره 9ر5 بالمائة وينهي الحصة بسعر 600ر5 دينار مع معاملات بقيمة 157 الف دينار. ويعرف السهم منذ بداية السنة مسارا إيجابيا بنسبة 1ر26 بالمائة.

وواصل سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية “سيام” نسقه التصاعدي ليضمن مكانه ضمن قائمة الارتفاعات من خلال نمو بنسبة 3 بالمائة وسعر 140ر4 دينار وتداولات بقيمة 188 الف دينار.

وفي باب الانخفاضات، عاد اسوء اداء الى الشركة العقارية التونسية السعودية بنسبة 4ر4 بالمائة وسعر 160ر2 دينار ومعاملات شبه منعدمة. يشار الى ان الباعث العقاري يسجل منذ بداية السنة اداء سلبيا في حدود 5ر8 – بالمائة.

وتوجه نزولا، أيضا، سهم الشركة التونسية للبنك بنسبة 5ر2 بالمائة وسعر 700ر2 دينار وسط حجم معاملات بما يعادل 29 الف دينار. ويعرف البنك العمومي تراجعا بنسبة 4ر19 بالمائة منذ بداية السنة.

وكان سهم “اوروسيكل الأكثر حيوية خلال الحصة مستأثرا بمعاملات بقيمة 265 الف دينار، اي ما يمثل 14 بالمائة من اجمالي المعمالات اليومية، فيما عرف سعره تطورا طفيفا بنسبة 6ر0 بالمائة منهيا الحصة في حدود 860ر31 دينار.